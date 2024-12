Uma menina de sete anos morreu e uma professora e outros cinco alunos ficaram feridos num ataque com faca na capital croata, informaram as autoridades do país.

O incidente ocorreu numa escola primária em Zagreb, de acordo com a agência de notícias estatal Hina.

A polícia informou que o ataque aconteceu pouco antes das 10h00 (hora local), de sexta-feira, no bairro de Precko.

O agressor é um "homem jovem" e já terá sido detido.

“Hoje, 20 de dezembro, por volta das 9h50, um jovem feriu um professor e vários alunos com um objeto pontiagudo numa instituição de ensino na área de Prečko", anunciaram as autoridades.

Equipas de emergência, incluindo paramédicos e uma ambulância aérea, deslocaram-se para a Escola Primária Precko quando as autoridades foram alertadas sobre o incidente.

Imagens em vídeo publicadas pelos meios de comunicação croatas e nas redes sociais mostraram crianças a fugir da escola em pânico e todo o aparato policial.

A ministra da Saúde, Irena Hristic, confirmou que um dos alunos atacados morreu e o ministério do Interior emitiu um comunicado que refere que o agressor tinha 19 anos que era antigo aluno naquela escola. Neste momento está no hospital depois de ter sido detido.

O ataque acontece no último dia de escola antes das férias de Natal.

O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, já afirmou estar chocado com o ataque e sublinhou que as autoridades ainda estão a trabalhar para determinar exatamente o que aconteceu, adiantando que várias crianças foram levadas para diferentes hospitais em Zagreb.

"Estamos horrorizados, tal como todo o povo croata, com a grande tragédia que ocorreu esta manhã na escola primária de Precko, em Zagreb", afirmou numa mensagem publicada na sua conta da rede social X, na qual transmitiu "condolências e solidariedade às famílias de todos os feridos, alunos e funcionários da escola".

Devido a este acontecimento foi decretado "dia de luto" em Zagreb, que será assinalado pelo hasteamento das bandeiras a meio mastro e pela exposição de bandeiras pretas nos edifícios da administração municipal, da Assembleia Municipal, das comissões locais e das instituições da Câmara Municipal.

“Não haverá eventos de entretenimento no Dia de Luto, e a música que será tocada em locais públicos deverá ser apropriada para o Dia de Luto”, refere a autarquia citada pela agência de notícias estatal.

O autarca apelou às estações de rádio e televisão da zona de Zagreb para coordenarem os seus programas com a observância do Dia de Luto.