O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Manuel Fonseca, de Coimbra, juntou-se ao Plenário. Leia aqui o seu contributo na íntegra:

A minha preocupação maior sobre o país é a Economia, sem ela não existe país robusto e que preste bons serviços. Temos um país com fraquíssimo crescimento, altamente endividado. Por isso será necessário uma agilização da burocracia, concentrar todo o processo de licenciamento numa única instituição em vez da sua dispersão por vários serviços, redução do IRC para uma taxa de 10% ou mesmo a sua eliminação, uma lei laboral mais ágil, uma fiscalidade mais estável e simplificada, tudo tendo em vista captar mais investimento nacional e estrangeiro, assim se gerando emprego e riqueza.

