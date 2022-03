Ao longo dos seus textos, Manuel Pinho tenta sempre transformar a Tartaruga Foundation - sociedade offshore com sede no Panamá detida por si e pela mulher Alexandra - numa simples “fundação” sem “atividade comercial”.

“Antes de entrar no Governo, criei uma fundação, a Tartaruga, porque era forma ‘habilidosa’ de não ter de declarar as minhas poupanças no exterior, caso contrário não teria integrado o Governo”, escreveu Pinho.