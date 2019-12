“Nós temos uma politica externa muito consistente. É muito antiga, é muito coerente, vai para além de Presidentes da República e de primeiros-ministros, e de ministros dos Negócios Estrangeiros e de Governos e isso é muito bom porque os nossos aliados, os nossos parceiros e os nossos amigos sabem aquilo com que podem contar”, afirmou o chefe de Estado português.

Marcelo Rebelo de Sousa falava durante a reunião anual do Conselho da Diáspora, do qual é também presidente honorário, uma cerimónia que decorreu no Palácio da Cidadela, em Cascais, distrito de Lisboa.

“Os aliados sabem que são aliados e que não há o risco de nós os trocarmos por parceiros, os parceiros sabem que vão ser parceiros e, dificilmente, serão aliados, e os amigos são amigos e os irmãos são irmãos, portanto a fraternidade na base da língua ou do percurso histórico ou da cultura e de outros laços existe, como a nossa fraternidade em termos familiares”, defendeu o chefe de Estado, assinalando que, na sua opinião, “não se pode transformar em irmãos quem é parceiro ou quem é aliado”.

Discursando perante uma audiência onde se incluía o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o Presidente da República assinalou que “neste mundo de hoje é muito importante saber-se aquilo que se conta quando se pensa em Portugal, e todo o mundo sabe aquilo com que conta”.

“A nossa vocação é sermos uma plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos” porque Portugal integra várias organizações internacionais, atirou, notando que por isso os portugueses são “cada vez mais importantes” porque o “mundo neste momento não está numa onda de plataformas e, haver quem posa ser uma plataforma é uma raridade”.