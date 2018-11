O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje o multilateralismo como "única forma de resolver os problemas do mundo", numa aula aberta para alunos de Ciência Política no Fórum de Paz de Paris.

“É impossível falar de governação sem escolher entre unilateralismo e multilateralismo. Eu sou pelo multilateralismo, porque acredito que o multilateralismo é a única forma de resolver problemas no mundo”, disse.

O Presidente falou da importância da sociedade civil neste processo, afirmando que “uma sociedade civil mais forte” é indissociável de “instituições internacionais duradouras” e defendeu a importância de reforçar a ONU e a União Europeia (UE).

Questionado sobre que reformas são necessárias por um dos alunos na audiência, o Presidente português explicou que, na ONU, o Conselho de Segurança “não corresponde à realidade hoje”, ao não ter na sua composição permanente nem África, nem a América Latina, nem a Índia.

Quanto à UE, Marcelo citou o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM), afirmando que “sem isso, haverá sempre crises” e uma “política comum, ainda que mínima, sobre migrações e refugiados”, frisando que ambas “exigem convicções europeias e ideais europeus”.

Recuperando a defesa do multilateralismo, o presidente concluiu afirmando que “as instituições internacionais precisam de reformas, mas não podem nunca ser esquecidas ou substituídas”.

O Fórum de Paz de Paris, que conclui as celebrações do centenário do Armistício, reuniu 60 chefes de Estado e 30 organizações internacionais para discutir ideias para a segurança global.