O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta terça-feira que devem ser dados "passos que sejam seguros" nas relações com Angola porque "a expectativa é altíssima" por parte empresários e trabalhadores nos dois países.

Em declarações aos jornalistas, à saída do "EurAfrican Forum", iniciativa organizada pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, no Centro de Congressos do Estoril, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se às relações entre Portugal e Angola considerando que "a realidade é promissora".

Questionado sobre o papel de Angola nas relações entre a Europa e África, o chefe de Estado respondeu que "só pode ser o melhor, porque as perspetivas são, à partida, tão boas, em termos económicos e financeiros e sociais e políticos".

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa centrou-se no plano bilateral, declarando: "Agora é preciso que os passos que sejam dados sejam todos seguros, porque a expectativa é altíssima. Porque as pessoas esperaram e, portanto, os empresários têm expectativa, os trabalhadores têm expectativa, os estudantes têm expectativa".

"As comunidades que estão num país e noutro têm expectativa. Há que, no fundo, trabalhar de forma segura para que essas expectativas sejam realizadas", reforçou.

Interrogado se não teme novos "irritantes" nas relações bilaterais, numa alusão ao processo que envolve o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, entretanto transferido da justiça portuguesa para a angolana, o Presidente da República retorquiu: "Como tudo na vida, quando corre bem, pode sempre dizer-se 'mas será que não pode correr pior'?".

"Neste momento, a realidade é promissora", acrescentou, dirigindo-se para o carro.