O pedido endereçado à Assembleia da República foi feito a partir de Varsóvia, onde o chefe de Estado se encontra para uma visita oficial que começou na segunda-feira e termina hoje.

De acordo com a SIC, que teve acesso ao documento enviado ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lê-se que: “Estando prevista a minha deslocação à Ucrânia entre os dias 22 a 25 de agosto, venho requerer (…), o necessário assentimento da Assembleia da República”.

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido hoje pelo homólogo polaco, Andrzej Duda, e irá encontrar-se ainda com os presidentes da câmara baixa do parlamento e do Senado daquele país.

(Notícia atualizada às 15h35)