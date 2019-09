“Foi essa verdade básica que permitiu a criação da Fundação Champalimaud, é essa verdade básica que permite a projeção de uma fundação que é um motivo de orgulho para Portugal e para todos os portugueses”, salientou.

Questionado pelos jornalistas se estas declarações eram dirigidas a alguém, o Presidente recusou, dizendo que “era o reconhecimento, numa fundação como esta, daquilo que foi a visão de um grande homem, mas depois de outros que têm completado”.

“Há várias figuras, portuguesas e não portuguesas, neste caso convergindo na Fundação Champalimaud, com a sua filantropia, com a sua benemerência, no fundo a sua dimensão social”, apontou.

Na ótica do chefe de Estado, “os países mais avançados são aqueles em que as sociedades são mais fortes”.

Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que não dá “recados a um mês do último dia de campanha eleitoral”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agraciou hoje a Fundação Champalimaud como Membro Honorário da Ordem do Mérito, assinalando que a instituição "é motivo de orgulho para Portugal e para os portugueses".

Três instituições brasileiras que dão óculos a quem vê mal ou fazem cirurgias complexas a doentes com poucas posses foram distinguidas este ano com o Prémio Champalimaud de Visão, no valor de um milhão de euros, foi hoje anunciado.

O prémio, apresentado como o maior do mundo no campo da visão, foi distribuído pela Fundação Champalimaud, que o promove, ao Instituto da Visão - IPEPO, à Fundação Altino Ventura e ao Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas.

Em 2019, por ser ano ímpar, o prémio reconhece o trabalho feito no terreno por instituições na prevenção e no combate à cegueira e a doenças oftalmológicas em países em vias de desenvolvimento. Em anos pares, o galardão distingue a investigação científica na área da visão.

Na cerimónia, a presidente da fundação, Leonor Beleza, assinalou que a Champalimaud cresceu em atividade, na investigação, em notoriedade e em reputação, e que a "responsabilidade cresce em consequência desse crescimento também".

Sobre o prémio, Leonor Beleza salientou que "cerca de 75% da cegueira é evitável, poderia ser tratada".

A líder da instituição aproveitou também para adiantar que o centro de investigação e tratamento de cancro do pâncreas, que vai nascer em Lisboa, já está em construção e será inaugurado "dentro de pouco mais de um ano".