O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Margarida Ruivaco, de Leiria, juntou-se ao Plenário. Leia aqui o seu contributo na íntegra:

Na minha opinião seria imperativo reforçar meios e recursos na educação, apoio social e saúde. Como? Reforço de meios inspetivos para o cumprimento de obrigações fiscais, recebimento de prestações sociais, revogação de todos os subsídios e prestações suplementares e de exceção, verificação dos resultados práticos e efetivos dos subsídios e incentivos fiscais concedidos a empresas e instituições. Ainda a revisão, simplificação e compilação de leis sobre as diversas matérias, eliminando redundâncias, lacunas, ambiguidades, exceções, e transcrevendo tudo em linguagem inteligível e acessível a todos os cidadãos.

