“O navio da Marinha NRP Sines acompanhou e monitorizou, durante os dois últimos dias, os navios da Federação Russa VICE ADMIRAL EMYLIANOV e PAROMOV, que navegaram em trânsito ao largo da costa continental portuguesa”, destacou a Marinha, em comunicado.

Este ramo das Forças Armadas sublinhou que “a monitorização de unidades navais russas decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no mar, e é um procedimento que representa um contributo para a segurança mundial, demonstrando igualmente o compromisso de Portugal para o esforço coletivo da Aliança na manutenção do conhecimento situacional marítimo”.

A Marinha Portuguesa tem acompanhado vários navios russos nos últimos tempos, na sua passagem ao largo da costa nacional.

Já em agosto a Marinha acompanhou, por exemplo, o navio russo “Kildin” e o “RFS Mercuriy”.