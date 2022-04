Onde já não é obrigatório o uso de máscara?

Ar livre

Escolas

Restaurantes e comércio

Recintos desportivos

Espetáculos culturais

Medida já entrou em vigor?

Sim, o fim da obrigatoriedade do uso de máscara entrou em vigor esta sexta-feira (22 de abril), depois de o decreto-lei que altera e simplifica as medidas no âmbito da pandemia de covid-19 ter sido publicado em Diário da República.

Onde ainda é obrigatório usar máscara?

Nos "locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis". São eles:

Hospitais e centros de saúde

Fármácias

Estruturas residenciais / lares

Estruturas de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário ou pessoas idosas

Unidades de cuidados continuados

Nos "locais caracterizados pela utilização intensiva". São eles

Transportes públicos

Transportes coletivos de passageiros, no geral (incluindo o transporte aéreo)

Táxi ou TVDE.

Quando vamos poder andar de transpores públicos sem máscara?

Aludindo aos transportes públicos, Marta Temido admitiu que o uso de máscara deixe de ser obrigatório quando Portugal atingir a meta fixada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças de 20 óbitos por milhão de habitantes e pelo Governo português.

Fim da obrigatoriedade é uma medida definitiva?

Não.

A ministra da Saúde salientou que estas medidas foram tomadas depois de auscultar os peritos e as instituições habituais, ressalvando que, sazonalmente, poderão ter que voltar a modelar as medidas e decidi-las em sentido diferente.

E o certificado digital, ainda é preciso?

A apresentação do certificado digital ou um teste à covid-19 negativo vai deixar de ser necessário para entrar em lares e para visitar doentes nos hospitais.

"Deixa de ser exigido o Certificado Digital Covid da UE na modalidade de teste ou de recuperação ou outro comprovativo de realização laboratorial, teste negativo nos termos definidos pela DGS e INSA ou certificado de dose de reforço de vacinação, para acesso às estruturas residenciais e para visitas a estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros desta sexta-feira.

Na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, a ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou que vão deixar de se fixar regras relativas à realização de testes de diagnóstico, podendo ser realizado em situações determinadas pela Direção-Geral da Saúde.

Ainda tenho de preencher o Passenger Locator Form?

Também não.

Foi revogado o regime do formulário de localização de passageiros (Passenger Locator Form), deixando de ser obrigatório o seu preenchimento pelos passageiros dos voos com destino ou escala em Portugal continental ou de navios cruzeiro quando atraquem em Portugal continental.