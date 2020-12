Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explicitou que a agitação marítima dos próximos dias vai ser “caracterizada por ondulação proveniente do quadrante noroeste, com altura significativa que poderá atingir os cinco metros e altura máxima de nove metros”.

O vento pode ser, em média, superior a 65 quilómetros por hora, com rajadas superiores a 90 quilómetros por hora no quadrante sudoeste”.

Por isso, é recomendado “a toda a comunidade marítima e à população em geral um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras”.

Os cuidados têm de “ser redobrados, tanto na preparação de uma ida para o mar”, como também “no mar ou em zonas costeiras”, acrescenta a nota divulgada na página na internet da Marinha.

É recomendado o reforço da amarração e a “vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”. Devem também ser evitados passeis junto ao mar e à orla costeira, nas arribas e nas praias, e a “prática de atividades lúdicas” nas zonas expostas à agitação marítimas ou a “pesca lúdica”.

Ainda hoje, a forte agitação marítima destruiu uma casa desabitada no Lugar das Pedrinhas, na Apúlia, concelho de Esposende, segundo fonte da capitania de Viana de Castelo.

Outra habitação, com moradores, também estava “em risco” de ser afetada pelo mar.

Vários distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo entre hoje e quarta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, chuva e queda de neve, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos da Guarda e de Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima de 1.400/1.600 metros entre as 21:00 de hoje e as 12:00 de terça-feira.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Viana do Castelo, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima forte com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Estes distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 de hoje e as 09:00 de terça-feira e entre as 18:00 de terça-feira e as 21:00 de quarta-feira.

Sob aviso amarelo estão também os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga devido à previsão de períodos de chuva forte entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.