Confirmando estar a barragem de Crestuma/Lever, a mais próxima do Porto, "praticamente no seu limite" e que, devido a isso, "tem de fazer descargas", o responsável da capitania, falou de outras situações ao longo do rio.

"A situação que nos causa mais preocupação é na Régua, onde a água já se encontra acima da marginal, tendo sido feito uma descarga na barragem que está a jusante para evitar maiores problemas", explicou de uma gestão de fluxo de água que disse ter o "efeito dominó, ao longo das 14 barragens" para diminuir os danos.

Entretanto, na Afurada, junto à foz do Porto, cerca das 20:15, a população começou a colocar sacos de areia à porta dos estabelecimentos comerciais numa altura em que o rio já havia galgado as margens e já estava na rua, testemunhou a Lusa no local.

No local, de prevenção, estão também os Bombeiros de Coimbrões.

