O Itinerário Principal (IP) 3 estava cortado nos dois sentidos em Penacova desde sábado, devido à queda de terra e pedras na via.

Hoje, foi reaberta a circulação no sentido Viseu-Coimbra por volta das 10:00, disse à agência Lusa fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra.

No sentido Coimbra-Viseu, a circulação continua interdita entre o nó de Espinheira e o nó de Miro, salientou a mesma fonte, referindo que ainda não há previsões de quando é que a circulação será retomada nesse sentido, não sendo expectável que tal aconteça ainda hoje.

Segundo fonte da GNR de Coimbra, os automobilistas podem entrar no IP3 no nó de Souselas, saindo depois em Espinheira e, passados quatro a cinco quilómetros, regressar àquela estrada, no nó de Miro.