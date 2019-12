“A situação parece muito grave” e “os agricultores e a população em geral esperam que o Governo não falte com o apoio necessário para fazerem fase aos prejuízos” causados pelas inundações do rio Mondego no concelho de Montemor-o-Velho, disse à agência Lusa a eurodeputada comunista, depois de se ter deslocado, na manhã de hoje, à cooperativa agrícola local e a algumas das zonas mais atingidas pelas cheias.

Partilhando lamentos que ouviu durante a visita, Sandra Pereira lembrou que, há cerca de um ano, foi a tempestade Leslie a causar elevados danos na região e agora são as inundações provocadas pelas depressões Elsa e Fabien, agravadas pelo rebentamento de dois diques.

Os agricultores também “querem que a obra hidroagrícola do Baixo Mondego, iniciada há 40 anos, seja terminada” e de acordo com as necessidades e os objetivos em função dos quais foi idealizada, salientou.

A deputada do PCP no Parlamento Europeu referiu ainda que é necessária a manutenção de toda a infraestrutura, dado conta das “preocupações” que lhe foram transmitidas por habitantes da região, que – sustentou – “precisam de segurança” e “não podem voltar” a ser confrontados como “situações como esta”.