O aviso do IPMA vigora entre as 12:00 e as 21:00 em Vila Real e Braga, e entre as 12:00 e as 18:00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado divulgado esta noite.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15:00 e as 21:00.

Segundo o IPMA, prevê-se chuva “forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada” nestes cinco distritos.

Sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, que vigoram em diferentes períodos entre a noite de hoje e sábado, vão estar os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

No aviso relativo ao vento, nos distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga podem ser registadas rajadas de vento entre os 100 e os 130 quilómetros por hora.

Só com avisos amarelos estará o distrito de Évora, para precipitação e vento.