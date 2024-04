“Os MSF suspenderam temporariamente as suas atividades médicas humanitárias na região de Donetsk, na Ucrânia, exceto para apoio a cuidados de emergência e serviços de encaminhamento de ambulâncias”, afirmou a organização em comunicado publicado nas redes sociais.

O coordenador de emergência dos MSF na Ucrânia, Vincenzo Porpiglia, destacou que “os ataques a qualquer instalação onde o pessoal humanitário trabalha não só colocam em risco a segurança” do pessoal, mas também “prejudicam a ajuda de quem precisa”.

A Procuradoria Regional de Donetsk informou que abriu uma investigação sobre o ataque, ocorrido por volta das três da manhã de hoje (uma da manhã em Lisboa).

Entre os feridos está um adolescente de 14 anos, segundo a agência de notícias Ukrinform.

A província de Donetsk, no leste da Ucrânia, é palco de violentos combates desde a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, estando parcialmente ocupada no seguimento do levantamento pró-russo no Donbass em 2014.

Nos últimos meses, as forças russas assumiram a iniciativa nesta região, conseguindo alguns ganhos territoriais face à dificuldade das tropas de Kiev de disponibilidade de homens e munições.