Em comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica que, no sábado, os condicionamentos têm inicio pelas 9h30, com o corte da Avenida Marginal, Avenida de Índia e Praça do Império, em Belém, até às 12h00, devido à prova 7km Jamor.

Também no sábado, o Passeio da Família, com início previsto às 11h00, levará ao corte da Avenida Brasília e da zona do Museu da Eletricidade, desde a Brigada Fiscal (Docas) até à Vela Latina, entre as 11h15 e as 12h15.

Com início previsto para as 16h00, a prova EDP New Generation vai provocar o isolamento da Avenida da Índia, com partida e chegada ao Arruamento Largo – Praça do Império, entre as 14h45 e as 16h00.

Pelas 23h00 de sábado as autoridades vão fechar a Avenida da Índia, entre o viaduto de Pedrouços e o viaduto metálico de Alcântara, até às 17h00 de domingo.

No domingo, estará encerrada a zona de concentração e partida dos atletas de elite na Avenida Marginal, entre a Cruz Quebrada e Algés, nos dois sentidos, desde as 7h00, com corte também na CRIL, no acesso à Avenida Marginal, desde as 8h00.

Os acessos à Ponte 25 de Abril vão ser cortados pelas 08:15, nomeadamente A5, IP7 (Eixo Norte-Sul - corte na ultima saída para Monsanto), Avenida de Ceuta e Viaduto Duarte Pacheco.

O trânsito irá também ser desviado em diversas zonas da cidade e estará também encerrado no interior da cidade em algumas artérias que vão estar devidamente assinaladas.

As ligações entre Lisboa e a Margem Sul, e vice-versa, só será possível através da Ponte Vasco da Gama, a partir das 8h50 de domingo.

Segundo a PSP, as restrições/cortes de trânsito deverão terminar próximo das 14h00, exceto na Avenida da Índia, que se prevê ser pelas 17h00.