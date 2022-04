"Das zonas rurais da cidade de Fátima, nascem os melhores produtos das suas terras. Pelas mãos dos olivicultutores de toda a freguesia, as azeitonas em diferentes estados de maturação, provenientes de oliveiras de variedades tradicionais de toda a região da Serra de Aire e Candeeiros, dão origem a um final fino e doce no azeite de Fátima, que é combinado com o mel multiflora de apicultores da região de Ourém", pode ler-se na descrição do produto, lançado este domingo, 10 de abril.

Mas ainda há mais um pormenor: "as nozes que brotam de centenárias nogueiras nas terras circundantes completam o sabor deste produto numa gustação equilibrada destes Sabores das Terras de Fátima, que se unem conjugados nesta tarte e queijadas".

Ao SAPO24, Hugo Antunes e Luís Frazão, responsáveis pela marca, explicam que "o momento do reaparecimento de turistas e peregrinos à cidade de Fátima, que assinala este ano os 25 anos de elevação a cidade" fez com que se notasse "a carência de um produto de confeitaria na cidade da paz".

"Após algumas experiências, obteve-se este resultado de um doce gastronómico único confecionado com produtos da região e por pasteleiros locais", apontam.

Pontos de venda: Vespa's Beer - Cervejaria (junto à Rotunda Sul)

Pecado Original (junto ao Hotel Lux)

Café Neves (Av. Papa João XXIII)

Café/Restaurante Casa Marcelino (Av. Papa João XXIII)

Chocolate & Canela (em frente Hotel Santa Maria)

Café/Restaurante Santa Cruz (junto às Pracetas S. José)

Restaurante Panorama (junto às Pracetas S. José)

Croissanteria Redondo (Rua Jacinta Marto)

Restaurante Manhãs (rotunda Santo António)

Entre os dois produtos, a tarte é aquele que desperta a atenção devido a um desenho em açúcar, em que é possível identificar elementos característicos de Fátima.

"Como elemento decorativo, e sendo esta tarte uma forma de assinalar o regresso dos peregrinos a Fátima depois da interrupção causada pela pandemia, decidimos destacar os elementos-chave das Aparições de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos", contam, explicando que foi também incluído "o ano das aparições, 1917, de forma discreta no logótipo, inserido no lugar das arcadas da representação do Santuário".

Os criadores da marca ambicionam produzir 100.000 unidades neste primeiro ano após o lançamento, também "com a Jornada Mundial da Juventude, a decorrer em agosto de 2023, e que trará o Papa Francisco a Portugal, no horizonte".