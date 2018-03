"O Presidente da República falou esta noite com o pai da vítima portuguesa gravemente ferida no ataque em Trèbes, desejando as melhoras e a manifestar a sua solidariedade neste momento difícil", lê-se na mensagem divulgada no sítio da internet do Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu igualmente, "em nome de todos os portugueses", a sua solidariedade para com o povo francês, ao Presidente da República Francesa, Emmanuele Macron, "especialmente para com as famílias das vítimas de mais este atroz ato terrorista naquele país".

"O Presidente da República sublinha a sua convicção na importância da Europa se manter unida no combate à violência e ao terrorismo", sublinha o Palácio de Belém.

O português que ficou gravemente ferido no ataque de sexta-feira em França encontra-se em coma induzido e com prognóstico reservado, segundo o secretário de Estado das Comunidades, que hoje visitou a família da vítima.

Em declarações à agência Lusa, José Luís Carneiro adiantou ainda que o jovem, natural da zona de Coimbra e com 26 anos, tem uma bala alojada no cérebro.

O governante refere que a vítima está numa unidade de neurocirurgia em coma induzido, devendo assim permanecer durante alguns dias, enquanto são realizados exames e avaliações médicas.