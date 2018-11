A participação de Merkel na conferência intergovernamental em Marraquexe, agendada para 10 e 11 de dezembro, foi confirmada pela porta-voz do governo alemão, Martina Fietz, que precisou que a chanceler alemã marcará presença no primeiro dia do encontro.

Este anúncio surge um dia depois de o parlamento alemão ter aprovado uma moção a apoiar o pacto global para as migrações, classificando o documento como uma “solução global” para o desafio humanitário e político que representam atualmente os fluxos migratórios.

A moção – que passou com 372 votos favoráveis, 153 votos contra e 141 abstenções — enfatizou o caráter não vinculativo do documento e o facto de o texto não implicar mudanças na lei alemã.

O Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM, na sigla em inglês) está a gerar fortes fricções políticas na Alemanha, sendo fortemente contestado pela Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita que entrou em 2017 no parlamento.

Mas o documento também está a gerar dúvidas dentro do próprio partido de Merkel, a União Democrata-Cristã (CDU), e será submetido, em princípio, a uma votação no próximo congresso da força política, que está agendado para 7 e 8 de dezembro em Hamburgo.

A iniciativa de submeter o texto aos delegados do partido partiu do ministro da Saúde, Jens Spahn (CDU), que aspira suceder a Merkel na liderança do partido.