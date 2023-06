Segundo o Metropolitano, as intervenções começaram na segunda-feira, com previsão de estarem concluídas no final de 2023, e inserem-se no Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade, para adaptação e modernização das estações com o objetivo de alcançar o princípio de “Acessibilidade e Mobilidade para Todos”.

Os trabalhos de construção e instalação dos novos elevadores vão permitir o acesso entre a superfície e o cais a pessoas de mobilidade reduzida, designadamente em cadeira de rodas, indicou a empresa, em comunicado.

A substituição de todas as escadas mecânicas “por componentes tecnologicamente mais modernos e resistentes” será feita de forma faseada, “de modo a não causar constrangimentos” aos utilizadores, estando assegurado o funcionamento das escadas mecânicas existentes no sentido ascendente, com a descida a fazer-se através das escadas pedonais.

Na nota, o Metropolitano salientou ainda que até 2025 prevê que 52 das atuais 56 estações tenham acessibilidade plena (número que exclui as novas estações do plano de expansão do Metro, que abrirão ao público já dotadas de todos os equipamentos e meios de acessibilidade plena).

Atualmente são 43 (77%) as estações da rede do Metropolitano de Lisboa com acesso pleno a pessoas com mobilidade reduzida, através de elevadores ou com escadas mecânicas e/ou tapetes rolantes, destacou a empresa.

O Metropolitano já investiu cerca de 5,12 milhões de euros na substituição de componentes e equipamentos em diversas estações no âmbito das intervenções de beneficiação de acessibilidades e modernização de equipamentos mecânicos.