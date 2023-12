"À semelhança do que é habitual na véspera de Natal, 24 de dezembro, o Metro do Porto termina mais cedo a operação, com as últimas partidas a fazerem-se pelas 20:00, em todas as linhas. No dia seguinte, 25 de dezembro, a operação arranca mais tarde do que o costume, iniciando-se entre as 8:30 e as 9:00", pode ler-se num comunicado da empresa, publicada no seu 'site'.

De acordo com a transportadora, "o ajuste nos horários deve-se à perspetiva de procura que, historicamente, reduz de forma muito acentuada nesta altura".

Assim, nas linhas que terminam no Estádio do Dragão, as últimas partidas serão às 20:00 (na linha Vermelha, da Póvoa de Varzim), às 20:02 (na linha Azul, do Senhor de Matosinhos) e às 20:10 (na linha Violeta, do Aeroporto), e no sentido contrário rumarão para a Póvoa às 20:01, para o Aeroporto às 20:08 e para o Senhor de Matosinhos às 20:11.

Quanto às restantes, na linha Verde a última saída do ISMAI rumo a Campanhã será às 20:13 (às 20:19 no sentido inverso), na linha Laranja a última saída de Fânzeres rumo à Senhora da Hora será às 20:07 (20:21 no sentido inverso), e na Linha Amarela a última saída de Santo Ovídio rumo ao Hospital São João será às 20:00 (20:04 no sentido contrário).

Já na manhã do dia de Natal, a primeira partida será às 8:36 da Póvoa de Varzim rumo ao Estádio do Dragão (9:03 no sentido inverso), seguindo-se as 8:44 entre ISMAI e Campanhã (8:51 no sentido inverso), 8:52 entre Senhora da Hora e Fânzeres (9:07 no sentido inverso), 9:00 entre Hospital São João e Santo Ovídio (horário igual no sentido inverso) e entre Estádio do Dragão e Senhor de Matosinhos (9:02 no sentido contrário) e 9:06 do Estádio do Dragão para o Aeroporto (9:10 no sentido contrário).

"Para as festividades de Ano Novo, entre 31 de dezembro e 1 de janeiro, o Metro estará em circulação durante toda a noite. Em breve, serão também divulgados todos os detalhes sobre o serviço especial já delineado para esta ocasião", conclui a empresa, no comunicado divulgado hoje.