Para o especialista, que será um dos oradores da conferência intitulada “Perspectives on Migration: Political Action and Civic Engagement – Portuguese-German Forum” (Perspetivas sobre as Migrações: Ação Política e Compromisso Cívico – Fórum Portugal-Alemanha) que se realiza na segunda-feira em Lisboa, no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, “são todas estas perceções que transformam pequenos números de entradas de migrantes na ideia de uma invasão”.

“As opiniões públicas europeias sentem-se vítimas de invasão, apesar de, em termos quantitativos, o que se passa nada ter que ver com isso”, observou João Peixoto, acrescentando que “o pior é que se não houver uma análise serena dos problemas, a Europa corre o risco de comprometer o seu futuro económico e demográfico”.

Na opinião do especialista, é importante sublinhar que “todas as projeções demográficas sobre o futuro das populações europeias apontam para quedas da população – essas, sim, às vezes assustadoras” - e que “se não houver alguma compensação – por um lado, com uma tentativa de aumento da fecundidade, e, por outro, com algumas entradas de pessoas -, se não houver alguma permissão política para a entrada de pessoas, é o futuro demográfico e económico da Europa que está comprometido”.

“O que eu receio é que algumas vozes políticas mais extremistas que apostam nestes erros de perceção acabem por condicionar o nosso futuro com base nestes medos do presente que, no fundo, são medos exagerados e muitas vezes infundados”, comentou.

Em seguida, o sociólogo salvaguardou que “quando há 10%, 20%, 30% de pessoas a votar nesses partidos da extrema-direita, nem todas elas são xenófobas e racistas”.

“Os receios que as populações europeias sentem são perfeitamente legítimos: todos nós estamos assustados com as nossas reformas, ninguém sabe se vai receber uma pensão de reforma daqui a uns anos, todos nós estamos assustados com o mercado de trabalho, porque os mercados de trabalho estão altamente instáveis e ninguém sabe o que vai acontecer ao emprego no futuro, todos nós temos medo do terrorismo, [mas] se os erros de perceção não forem esclarecidos, se forem mais frequentes as mentiras do que as verdades, se o debate não for sereno, receio que a maior parte das pessoas com receios legítimos acabe por apontar para o alvo errado”, comentou.

Por isso, João Peixoto defende que “cabe aos jornalistas, aos políticos, a quem tem algum papel na sociedade civil esclarecer serenamente estas coisas”.

“Por exemplo, muita gente tem a ideia de que os imigrantes estrangeiros quando entram nos países europeus vão causar o desemprego dos povos europeus – isto não está provado, é um mito, na maior parte dos casos é errado -, existe o mito de que os estrangeiros quando chegam à Europa vêm roubar as prestações sociais e comprometer o futuro do Estado social – é mentira: por exemplo, em Portugal, temos feito estudos sobre este tema e sabemos que os estrangeiros são contribuintes líquidos do nosso sistema de Segurança Social, portanto, não são eles que nos vêm tirar as pensões, antes pelo contrário, vêm ajudar-nos a pagar as pensões no futuro -, e existe o mito de que grande parte dos estrangeiros que vem de barco pelo Mediterrâneo são terroristas – isto é obviamente uma ilusão, coitados, a maior parte deles está a fugir dos terroristas”, enumerou.

Na sua opinião, Portugal, apesar de tudo, “tem sido um local de boas práticas neste sentido”.

“Felizmente a nossa imprensa nunca quis utilizar este chamariz para criar revoltas e medos, e os nossos políticos também não. Tem havido pouquíssimas tentativas para criar aqui um problema político relacionado com a entrada de pessoas. Nesse aspeto, acho que Portugal é um país relativamente tranquilo”, observou, embora acrescentando: “Mas Espanha também era tranquila há pouco tempo e já temos a paisagem política alterada…”.