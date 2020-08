Desde o início do verão que milhares de israelitas tomaram as ruas, apelando à demissão de Netanyahu, protestando contra a forma como lidou com a crise do coronavírus no país e reclamando a sua suspensão de funções enquanto estiver a ser julgado por acusações de corrupção.

Os trabalhadores independentes cujas empresas foram prejudicadas pela crise económica também se juntaram à marcha hoje.

Embora Netanyahu tenha tentado minimizar os protestos, as manifestações só parecem estar a ficar mais fortes.

Hoje, em Jerusalém, os manifestantes empunharam bandeiras israelitas, tocaram buzinas e entoaram palavras de ordem contra Netanyahu.

“Ministro da Criminalidade” e “Balfour está nas nossas mãos”, numa referência à rua onde vive Netanyahu, foram algumas das mensagens presentes em faixas e cartazes exibidos pelos manifestantes.