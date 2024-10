Manifestantes protestam durante a ação "Justiça para Odair Moniz/Sem justiça não há paz", convocada pelo movimento Vida Justa e outros movimentos sociais e antirracistas, contra a violência policial, entre o Marquês de Pombal e a Praça dos Restauradores, em Lisboa, 26 de outubro de 2024. Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) na madrugada de segunda-feira no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

