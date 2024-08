Dois grandes incêndios que deflagraram hoje nos arredores de Atenas obrigaram as autoridades a retirar milhares de pessoas, enquanto centenas de bombeiros lutam para conter as chamas no meio de fortes rajadas de vento.

epa11545603 Fumo espesso cobre a estrada nacional em Atenas devido a um incêndio florestal que deflagrou numa zona agrícola e florestal em Varnavas, região da Ática, Grécia, a 11 de agosto de 2024. Os bombeiros mobilizaram 165 bombeiros, nove equipas a pé, 30 veículos, sete aviões de combate a incêndios e cinco helicópteros para extinguir as chamas. Os habitantes de Varnavas receberam instruções para evacuar a zona através de uma mensagem enviada pelo número de emergência 112. EPA/ALEXANDROS BELTES Lusa