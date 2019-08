A tensão entre a Índia e o Paquistão acentuou-se depois de o Governo nacionalista da Índia ter anunciado na segunda-feira a revogação da autonomia da Caxemira indiana.

O Governo de Nova Deli decidiu também dividir o Estado em duas regiões, uma que integra a Caxemira, de maioria muçulmana, e Jammu, de maioria hindu, e outra Ladakh, de maioria budista.

A Caxemira, nos Himalaias, é reivindicada na íntegra pelo Paquistão e pela Índia e dividida entre ambas as nações, que já travaram duas guerras pelo domínio daquele Estado.

O Paquistão reagiu à decisão indiana anunciando que vai pedir a intervenção das Nações Unidas por considerar que a decisão viola as normas internacionais que se aplicam aos territórios disputados.

Islamabad decidiu também reduzir o nível das relações diplomáticas com a Nova Deli, com a expulsão do embaixador indiano no Paquistão, a suspensão do comércio bilateral e a revisão de todos os acordos bilaterais.

Na sequência da decisão aprovada, a Índia impôs uma série de restrições de segurança ao território e reforçou o contingente militar na Caxemira com mais 25.000 militares.