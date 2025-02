Segundo uma nota do ministério hoje divulgada, o novo portal vai disponibilizar mais de 100 indicadores e funcionalidades em http://infoescolas.p, numa “ferramenta que continuará a evoluir, no sentido de melhorar a monitorização do sistema educativo e apoiar na tomada de decisões e abrange cerca de 1.175.000 alunos matriculados em mais de cinco mil estabelecimentos de ensino, públicos e privados.

Em relação ao ano letivo passado, o portal, disponibilizado através da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), apresenta novos indicadores estatísticos e, “pela primeira vez, há dados desagregados, para Portugal continental, por país de nacionalidade dos alunos, para a conclusão de cada um dos ciclos de estudo do ensino básico e secundário, incluindo a via profissional, no tempo esperado, sem retenções”.

Além disso, afirma o ministério, este ano fica disponível a classificação interna média observada e esperada por curso científico-humanístico.

De acordo com a nota hoje divulgada, este indicador informa, para cada grupo (NUTS, distritos, municípios, unidades orgânicas e escolas), a classificação interna média registada pelos alunos em cada curso científico-humanístico, comparando-a com a classificação esperada.

Através deste indicador será ainda possível fazer comparações entre as classificações internas atribuídas por uma escola aos seus alunos e as classificações internas atribuídas por outras escolas do país a alunos com o mesmo perfil socioeconómico.

O ministério explica que, partindo da versão de 2014, que tinha apenas nove indicadores, contabilizam-se agora 101 indicadores/funcionalidades, na sua maioria de consulta pública e as escolas têm acesso a informação adicional sobre os seus alunos — por exemplo, sobre prosseguimento de estudos, dados globais do contexto socioeconómico e assimetrias entre turmas.

São apresentadas estatísticas por escola, por agrupamento, por município, por distrito, por NUTS II e NUTS III e para o total de Portugal continental, refere o ministério, acrescentando que “a data de referência para a generalidade dos dados é o ano letivo 2022/23. Para os indicadores baseados nas provas e exames nacionais, são apresentados dados relativos a 2023/24”.

O InfoEscolas permite à comunidade educativa aceder com transparência a informação sobre as escolas e os alunos, identificar dificuldades, refletir sobre práticas, planear e implementar iniciativas e melhorias no sistema, tendo em vista a aprendizagem dos alunos, indica ainda o ministério.