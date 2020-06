Em nota hoje publicada na sua página na Internet, a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto refere que a mãe e avó “fugiram do país” no primeiro trimestre de 2011, levando com elas a criança, após o tribunal ter confiado a sua guarda aos cuidados do pai.

Desde essa altura e até hoje, o pai “perdeu o rasto” da filha, não sabendo onde é que ela encontra e qual o seu estado.

A menina nasceu em 2003, tendo a separação dos pais acontecido quando ela ainda não tinha um ano de idade.

No processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, o tribunal confiou a criança à guarda e cuidados da mãe, residente numa freguesia do concelho de Barcelos.