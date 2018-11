Além da prisão efetiva, o Ministério Público francês quer ainda que a família seja seguida nos cinco anos seguintes à libertação de Rosa Cruz e que tanto a mulher como o marido deixem de ter qualquer custódia legal sobre a menina, que se chama Serena.

A pena máxima das acusações que pesam sobre Rosa Maria de maus tratos recorrentes e doença permanente causada a um menor de 15 anos por um familiar é de 20 anos, em França.

Em 2013, a criança, na altura com dois anos, foi descoberta na mala do carro de Rosa Cruz, quando esta teve de levar o veículo ao mecânico. Antes disso, a portuguesa afirmou, tanto no processo, como aos meios de comunicação franceses, que a menina vivia na cave da casa que partilhava com o marido e mais três filhos, mas ninguém tinha conhecimento da sua existência. Após o marido ter perdido o emprego e passar mais tempo em casa, Rosa Cruz terá passado a esconder a menina na mala do seu carro.

Rosa Cruz já mudou várias vezes a sua versão sobre os primeiros anos da filha, afirmando inicialmente que tomava bem conta da menina e, mais tarde, que a deixava até dois dias sem comer e sem qualquer assistência. Esta semana, em tribunal, admitiu que via a filha como "uma coisa".