"A documentação recebida será, agora, objeto de análise", refere a PGR a propósito do relatório de inventário que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) fez à coleção de arte contemporânea do Ministério da Cultura, e no qual se evidencia que há 94 obras de arte com paradeiro desconhecido e outras 18 obras de arte "cuja localização não é conhecida ou é necessário retificar com o Centro Português de Fotografia [no Porto]".

No passado domingo, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que iria remeter este relatório e todos os anexos à Procuradoria-Geral da República, "para que possa desenvolver as diligências".