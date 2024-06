O parlamento aprovou hoje na generalidade o projeto de lei do PS para eliminar as portagens nas ex-SCUT com os votos a favor dos socialistas, Chega, BE, PCP, Livre e PAN. Nas votações deste projeto, PSD e CDS-PP votaram contra e a IL absteve-se, Assembleia da República, Lisboa, 2 de maio de 2024. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Lusa