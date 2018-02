Pedro Marques respondia a uma interpelação parlamentar do PCP sobre necessidade de investimento nos serviços públicos, tendo elencado diversos casos e setores em que o atual executivo não tem "reserva mental", ao contrário dos seus antecessores.

"No setor dos transportes, o anterior Governo exercitou a sua obsessão pelas privatizações, sem cuidar do que era melhor para o país e interesse público. Justifica-se assim o bizarro de terem prometido tantas obras na rodovia e ferrovia e, na verdade, tenham realizado muito poucos projetos técnicos. Verdadeiramente, não tencionavam realizar as obras e a própria empresa Infraestruturas de Portugal era para privatizar", afirmou.

O responsável pela tutela apontou "importantes obras no terreno [nos caminhos de ferro], como a modernização da linha do norte e a eletrificação da linha do Minho, a modernização da linha da Beira-Baixa (Covilhã-Guarda), desativada há mais de uma década", numa "duplicação do montante investido" entre 2017 e 2018 (perto de 400 milhões de euros).

"Mais marcante será, também no próximo mês, o lançamento do concurso para a construção do maior troço de linha férrea [cerca de 80 quilómetros] dos últimos 100 anos em Portugal - a linha entre Évora e Elvas, que irá ligar o porto de Sines a Espanha e ao 'hinterland' ibérico [palavra alemã para 'terra de trás'] e europeu", congratulou-se.