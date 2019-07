Desde 4 de julho está retido em Gibraltar o petroleiro iraniano “Grace 1″, alegadamente por transportar petróleo para a Síria, um país sob sanções internacionais.

O embaixador iraniano em Lisboa garantiu que o Irão sabe que o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz são “muito importantes” para todo o mundo devido à quantidade de petróleo que é transportada pela zona, mas assinalou que historicamente o seu país tem tido a custódia do estreito, é o responsável pela segurança na zona.

Morteza Damanpak Jami classificou a apreensão pelas autoridades britânicas do petroleiro iraniano em Gibraltar como “pirataria estatal”.

“Acreditamos que foi uma ação politicamente motivada tomada pelo Reino Unido”, possivelmente a pedido dos Estados Unidos, “foi um erro”, disse.

O diplomata alegou que se Londres impõe sanções à Síria não pode impô-las extraterritorialmente, ou seja, a um terceiro país.

Quanto ao petroleiro britânico, o “Stena Impero”, o embaixador do Irão em Portugal disse tratar-se de uma “questão técnica”.

As autoridades iranianas pediram para o investigar “porque havia um possível caso de poluição” relacionado com o petroleiro, explicou.

“Por isso, foi detido para fazer as investigações necessárias e garantir que a segurança da navegação está a ser observada”, disse ainda.

O novo embaixador do Irão em Portugal apresentou as suas credenciais ao Presidente da República na semana passada e o seu “principal objetivo” no novo posto é “desenvolver as já amistosas relações entre o Irão e Portugal”.