No final do debate quinzenal, parte da intervenção da bancada socialista ficou a cargo do deputado Carlos Pereira, que trouxe o tema do aeroporto, acusando o PSD de “inconstância” ao longo dos últimos anos.

“É impossível alguém perceber o que o PSD quer, em 13 anos já teve quatro soluções e algumas variantes (…) O PSD não está importado com os portugueses, não está importado com Portugal, o PSD está importado consigo próprio, foi assim quando chumbou a linha circular do metro de Lisboa ou quando criou dificuldades ao Governo no IVA da eletricidade”, acusou.

Foi esta crítica que levou o primeiro vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Adão Silva, a pedir a defesa da honra da bancada, numa altura em que os sociais-democratas já não tinham tempo de intervenção no debate.

“Foi uma intervenção de maledicência a roçar a arruaça, numa palavra foi uma intervenção miserável”, afirmou o deputado do PSD.