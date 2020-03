José Antunes sublinhou que esta situação “é de uma perversidade enorme porque a entidade que tem responsabilidades na criação de estacionamento, a câmara municipal, é a mesma entidade que vem punir, através da polícia municipal, que é um braço armado da câmara”.

Apesar das dificuldades que sempre existiram ao nível do estacionamento naquela zona, os residentes explicam que antigamente ainda era possível estacionar em cima de alguns passeios, o que atualmente se tornou impossível devido aos “pinos” de estacionamento que foram colocados e que impedem a passagem dos automóveis.

Maria João Ramos, também promotora de várias petições, aponta que tem em mente criar “outra petição contra a junta e fazer um boicote às urnas nas próximas eleições autárquicas, se o problema não for resolvido até lá”.

Por seu turno, a Câmara de Lisboa, quando contactada pela agência Lusa, apontou que “o impacto das obras realizadas no espaço público em lugares de estacionamento legal, localizados nas ruas assinaladas, não é significativo”.

Contudo, o município admitiu que, “no caso específico da freguesia de Benfica, a disparidade entre a oferta de espaço para estacionamento legal disponível e a procura existente é gritante”.

A autarquia explicou que, de acordo com um estudo de 2017 (e revisto em 2019) feito pela Junta de Freguesia de Benfica, as ruas localizadas na área central da freguesia de Benfica “são justamente aquelas que apresentam o ratio mais elevado de carros por habitação (2,6 carros por fogo)”, sublinhando que “a área de via pública existente não é infinita”.

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, ainda durante o ano de 2020, está prevista a criação de uma bolsa de estacionamento na zona central de Benfica, junto à Rua de Nossa Senhora do Amparo.