Aliás, o morador nem acredita num possível aumento turístico no concelho porque “as pessoas apanham o avião e vão diretas para Lisboa, porque não vão ter motivos de interesse para visitar” o Montijo.

Pelo contrário, Domingues Palpita, trabalhador no café da Casa do Benfica, sublinhou que a construção do novo aeroporto “já devia ser para ontem”.

“Traz progresso para a vida, trabalho e movimento. Isto está tudo morto e é positivo quanto a mim. Pode haver a parte negativa, mas é muito mais pequena que a parte positiva”, defendeu.

A APA confirmou na terça-feira a viabilidade ambiental do novo aeroporto no Montijo, projeto que recebeu uma decisão favorável condicionada em sede de Declaração de Impacto Ambiental (DIA).

A Agência Portuguesa do Ambiente impôs que sejam cumpridas medidas - relacionadas com a avifauna, ruído, mobilidade e alterações climáticas – para "minimizar e compensar os impactes ambientais negativos do projeto, as quais serão detalhadas na fase de projeto de execução".

Esta decisão mantém cerca de 160 medidas de minimização e compensação a que a ANA - Aeroportos de Portugal "terá de dar cumprimento", as quais ascendem a cerca de 48 milhões de euros, adianta a nota da APA.

A decisão está a ser fortemente contestada por diversos municípios da região de Setúbal e também por várias associações de defesa do ambiente, que prometem recorrer a todos os meios legais para impedir a concretização da obra.