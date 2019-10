A história da ovelha Chris correu o mundo em meados de 2015. Descoberta em Camberra, capital da Austrália, acredita-se que esta ovelha se tenha perdido do rebanho e passado anos sozinha. O resultado foi a acumulação de mais de 40 quilos de lã, número lhe valeu o recorde do Guiness, tendo batido em 13 quilos o recorde anterior, estabelecido na Nova Zelândia, em 2014, de 28,9 quilos.

À época, conta a BBC, especialistas em bem-estar animal alertaram que o peso da lã — quase cinco vezes o normal — era um risco para sua saúde.

O pelo extraído da ovelha pôde ser visto numa exposição da responsabilidade do RSPCA, em parceria com o Museu Nacional da Austrália.

Chris foi adotada e vivia numa quinta em Nova Gales do Sul, no estado de Sidney. Foram os seus cuidadores que anunciaram a sua morte, de causas naturais e associadas à idade do animal. Ainda que não seja exacto o número de anos que viveu, estima-se que a ovelha tenha falecido com 10 anos.

"Estamos desolados com a partida desta doce, sensata e amigável alma", escreveu o Little Oak Sanctuary na sua página online. "Apesar de ser conhecida pela sua lã, para o staff [do Little Oak Sanctuary] ela significava muito mais", adiantou Kate Luke a um meio regional e citado pela BBC.