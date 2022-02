O jornalista Artur Albarran morreu aos 69 anos, avança a RTP, a SIC e a CNN Portugal. Albarran ficou conhecido na televisão, nos anos 1980, sobretudo com o programa "Grande reportagem", na RTP.

Segundo a Lusa, Artur Albarran estava internado no Hospital São Francisco Xavier.

Já nos anos 1990, foi enviado especial da RTP à Guerra do Golfo. Esteve também na primeira fundação da TVI. Já na SIC, dividiu-se entre a informação e o entretenimento, com o programa "Cadeira do Poder" e "Imagens Reais". Em 2001, apresentou o "Acorrentados", também na SIC.