A ASA, editora que publica as obras em Portugal, lamenta a morte do escritor e recorda o seu percurso. "Autor de uma obra aplaudida pela crítica e pelo público, C. J. Sansom estreou-se na ficção há 21 anos com Dissolução, o primeiro volume da série Shardlake".

"Agora adaptado a televisão, Dissolução – Um Mistério Shardlake irá estrear mundialmente no Disney + a 1 de maio, data em que em que a nova edição do bestseller irá chegar às livrarias portuguesas. Ao longo dos anos, C. J. Sansom publicou mais seis romances protagonizados pelo famoso advogado Matthew Shardlake, e dois romances históricos independentes, Winter in Madrid e Dominion, que também se tornaram grandes bestsellers", é referido.

“Uma pessoa intensamente reservada, Chris desejou desde o início apenas ser publicado discretamente e sem alarido. Mas as respostas entusiásticas do público aos seus romances deram-lhe sempre um prazer imenso, pelo que trabalhou incansavelmente em cada livro de modo a não dececionar um único leitor. O escritor estava a trabalhar num novo romance de Shardlake, Ratcliff, mas o agravamento do seu estado de saúde tornou o progresso dolorosamente lento (…). Sentirei muito a falta dele, não apenas como um escritor maravilhosamente talentoso que deu alegria a milhões, mas como um querido amigo de enorme compaixão e integridade", referiu a sua editora, Maria Rejt, da Pan Macmillan.

“É uma coincidência extraordinariamente estranha que Chris tenha morrido apenas alguns dias antes de uma nova geração de fãs conhecer Matthew Shardlake, Barak e Guy e companhia, através da adaptação televisiva, pela Disney +, de Dissolução – Um Mistério Shardlake, que será lançada esta quarta-feira", acrescentou Antony Topping, o agente do escritor.

"Este também é um momento pelo qual os fãs consagrados de C. J. Sansom esperam há muito tempo. Chris estava muito orgulhoso de todo o trabalho e determinação necessários para trazer os romances para os ecrãs de televisão, o que espero que traga um público totalmente novo para os livros e que talvez inspire alguns fãs antigos a regressar aos seus romances favoritos de C. J. Sansom. Até sempre, Chris. Foi um privilégio conhecer-te", remata.