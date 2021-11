Rui Oliveira e Costa morreu esta terça-feira aos 73 anos, vítima de doença prolongada.

A informação foi confirmada pelo Sporting, numa nota de condolências publicada no site oficial do clube: "O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Rui Oliveira e Costa, Sócio n.º 11231, antigo membro do Conselho Leonino e antigo director do Jornal Sporting, que faleceu esta terça-feira aos 73 anos".

Rui Oliveira e Costa era um conhecido adepto do Sporting, tendo sido membro do Conselho Leonino.