Além de dono da emissora SBT, a terceira mais assistida do país, Silvio Santos também foi o arquiteto e o rosto de vários programas desde 1963.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros", escreveu o canal de televisão em nota publicada no seu site.

O hospital Albert Einstein de São Paulo informou que o apresentador e empresário morreu devido a uma "broncopneumonia após uma infecção por influenza (H1N1)", pode-se ler ainda.

Ele era conhecido em todo o país por seu pseudônimo Silvia Santos, mas nasceu sob o nome de Senor Abravanel, no Rio de Janeiro, numa família de imigrantes judeus.

O presidente do Brasil Lula da Silva decretou três dias de luto em memória da "maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país", acrescentou Lula na rede social X.

Santos construiu uma fortuna na televisão, mas também com empresas em diversos setores. O apresentador "será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras", destacou o presidente.

Silvio Santos deixa a esposa e seis filhas.