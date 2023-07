As ações da RTX Corp., empresa-mãe da Pratt & Whitney, caíram hoje à tarde 11%, depois de a empresa ter divulgado o problema, que aumentará potencialmente o ‘stress’ das companhias aéreas durante o resto da agitada época de viagens de verão.

A RTX afirmou que uma “condição rara” no pó metálico utilizado para fabricar certas peças produzidas entre finais de 2015 e meados de 2021 exigirá uma aceleração das inspeções à frota. O motor envolvido é mais frequentemente utilizado para alimentar o Airbus A320neo, um avião de médio porte popular para voos de curta e média distância.

A empresa declarou que prevê que cerca de 200 motores Pratt PW1100 terão de ser retirados e inspecionados até meados de setembro e que outros 1.000 motores terão de ser inspecionados nos próximos nove a 12 meses.

Muitos aviões da família Airbus A320 utilizam motores da CFM, mas cerca de 800 A320 e A321 têm motores Pratt, segundo a empresa de dados aeronáuticos Cirium. A companhia aérea indiana de baixo custo IndiGo tem quase 140, a Air China tem 43, a alemã Lufthansa tem 37 e a mexicana Volaris tem 35.

Entre as transportadoras americanas, a Spirit Airlines recebeu 34 aviões, a Hawaiian Airlines tem 18 e a JetBlue Airways 16, segundo a Cirium.

Numa reunião com analistas, o diretor de operações da RTX, Christopher Calio, afirmou que o problema não afeta a produção atual e que a Pratt vai continuar a fabricar aviões.

A Pratt tinha planeado programar “inspeções reforçadas” durante as paragens normais de manutenção, mas com base em descobertas recentes, decidiu que as inspeções – centradas em discos de turbina de alta pressão – precisavam de ser aceleradas, disse Calio.

Calio afirmou que a empresa está a desenvolver planos para realizar as inspeções o mais rapidamente possível.

A divulgação foi feita no momento em que a RTX, anteriormente conhecida como Raytheon Technologies, apresentou lucros no segundo trimestre de 1.300 milhões de dólares, mais 2% do que no ano anterior.

As receitas aumentaram 12% para 18.300 milhões de dólares, superando a previsão dos analistas de menos de 17.700 milhões de dólares, de acordo com um inquérito da FactSet. A Pratt foi responsável por cerca de um terço das vendas.