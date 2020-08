Vários movimentos e coletivos responderam ao apelo do movimento “Fridays For Future” e estão a mobilizar esforços para organizar uma nova “greve climática” como a de 27 de setembro de 2019, de acordo com a informação hoje divulgada.

O objetivo do protesto, iniciado pelos jovens com a greve às aulas à sexta-feira, é chegar a diferentes setores da sociedade civil.

“Continua a não se verificar uma resposta suficientemente ambiciosa face à ameaça iminente da crise climática. A profunda crise climática não desacelera e as ondas de choque da covid-19 agravam os impactos desta, expondo as fragilidades deste sistema e deixando milhares à beira do desemprego, da precariedade e da pobreza”, lê-se no comunicado em que é anunciada a nova jornada de protesto.

Para o coletivo Salvar o Clima, a solução para a crise climática exige “uma transição energética justa”, que reconfigure os meios de produção baseados em fósseis e garanta soberania energética e “democracia produtiva”, com empregos dignos.