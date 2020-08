Na Bielorrússia, as manifestações decorrem desde domingo, quando a Comissão Eleitoral do país anunciou a vitória do Presidente, Alexander Lukashenko, que terá nas eleições desse dia conquistado o seu sexto mandato com 80% dos votos.

A principal candidata da oposição, Sviatlana Tsikhanouskaya, cujas ações de campanha atraíram multidões de eleitores frustrados com o Governo autoritário de 26 anos de Lukashenko, terá obtido apenas 10% dos votos.

Hoje, em Lisboa, quase uma centena de pessoas apoiaram os que disseram que as eleições foram fraudulentas e que as manifestações pacíficas que decorrem estão a ser alvo de violência extrema por parte de milícias armadas, não identificadas.

“O que está a acontecer é mais do que conflitos entre manifestantes e polícia, são milícias, não identificadas, a usar a força contra pessoas”, há mortos, há pessoas a serem torturadas, disse à agência Lusa Ekaterina Drozhzha, ativista e jornalista bielorrussa que vive há quatro anos em Portugal.

Acrescentou que nos últimos três dias foram detidas sete mil pessoas, “sem nenhuma razão”, com os milicianos a entrarem em casas, nos transportes e até em ambulâncias, numa clara violação de direitos humanos.