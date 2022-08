Em comunicado, aquela entidade explica que o alerta para duas pessoas em dificuldades no mar daquela praia do distrito de Viana do Castelo foi dado às 09:58, “através de um popular que se encontrava na praia”.

Segundo a mesma fonte, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Caminha e do Projeto “SeaWatch” e ainda elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A AMN refere que “à chegada ao local constatou-se que uma das vítimas, um homem de 73 anos, tinha conseguido chegar a terra com o apoio de populares que se encontravam nas proximidades”.

Já a segunda vítima, uma mulher de 72 anos, “foi resgatada para terra, em estado inconsciente pelos nadadores-salvadores que iniciaram as manobras de reanimação”, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e do INEM que deram continuidade às manobras.

“Após várias tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM. Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo”, conclui.