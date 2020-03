As empresas do setor empresarial do Estado registam uma presença feminina na gestão de 32,2%, superior aos 29,8% das empresas privadas, sendo nas empresas de maior dimensão que esta diferença é mais significativa, com as grandes empresas do Estado a atingirem os 42,9% de cargos de gestão feminina.

Para esta diferença, segundo a Informa D&B, contribuiu a Lei 62/2017, que promove uma representação equilibrada entre os dois géneros nos órgãos de administração e fiscalização das empresas pertencentes ao setor empresarial do Estado, bem como nas empresas cotadas.

Nos cargos de direção executiva, é também nas empresas do setor empresarial do Estado que se regista uma maior presença feminina, com 40,1% face aos 28,2% do setor privado.

Nos pequenos negócios (microempresas), a percentagem de cargos de gestão ocupados por mulheres é maior, com 30,9%, em muitos casos fruto da sua própria iniciativa empreendedora, indica.

A presença feminina na gestão cresceu igualmente na maioria dos setores, sobretudo naqueles onde existe maior contacto com o público, como os serviços gerais, retalho e alojamento e restauração.