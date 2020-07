O período crítico para incêndios decorre entre 01 de julho e 30 de setembro, mas a sua duração pode ser alterada (o ano passado foi prolongada até 10 de outubro), essencialmente em função das condições climáticas.

Para além da proibição do uso de fogo para renovação de pastagens e eliminação de restolho ou sobrantes de exploração agrícola ou florestal, no período crítico também não é permitido fazer fogueiras para recreio ou lazer em espaços rurais, nem utilizar fogo ou “equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos” fora dos locais “expressamente previstos e identificados” para o efeito.

Ainda de acordo com a legislação (decreto-lei 124 de 2006) também não podem ser lançados “balões de mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes”.

O fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos (que não sejam “foguetes ou balões com mecha acesa”) podem, no entanto, ser utilizados, mas desde que com autorização prévia do município respetivo – o que, em função desta deliberação da CIM, não sucederá este ano na Região de Coimbra.

A CIM Região de Coimbra abrange os 17 municípios do distrito de Coimbra (Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares), Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu).