O representante falava em Aveiro, numa conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho Consultivo da ANMP a que presidiu e que permitiu concluir as negociações com o executivo nacional.

“Concluímos as negociações para a descentralização no âmbito da Ação Social, tendo formalizado há instantes o acordo com o Governo”, disse.

Segundo o presidente da ANMP, vai ser feita uma partilha de informação “sobre o todo nacional e cada uma das parcelas que vão ser conferidas”, e vai ser constituída uma comissão de acompanhamento para monitorizar a aplicação do acordo e fazer acertos no que se revele necessário.

“A base do acordo, no que toca aos aspetos financeiros, define parâmetros padrão quanto aos custos, que não podem ser confinados ao que hoje existe porque há setores que estão depauperados em termos de recursos humanos”, disse Manuel Machado.